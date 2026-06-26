Neste sábado tem a tradicional festa junina do Bela Vista do Cambira

A Comunidade São Pedro, no bairro Bela Vista do Cambira, realiza neste sábado (27), a partir das 19h, mais uma edição de sua tradicional Festa Junina. O evento promete reunir moradores de Cambira e de cidades da região para uma noite de confraternização, cultura e valorização das tradições típicas do período junino.
A programação começa com o acendimento da fogueira, um dos principais símbolos das festividades de São João. Ao longo da noite, o público poderá prestigiar a apresentação da quadrilha junina, o show cultural do Grupo 60 Mais de Cambira e diversas atrações voltadas para toda a família.
Além das apresentações, a festa contará com barraca de pescaria, música durante toda a noite e uma ampla variedade de comidas e bebidas típicas, incluindo pratos à base de milho, doces tradicionais e outras delícias características desta época do ano.
Organizado pela Diaconia São Pedro, o evento já faz parte do calendário festivo da comunidade e, a cada edição, atrai um grande público. A expectativa dos organizadores é repetir o sucesso dos anos anteriores, fortalecendo o espírito de união entre os moradores e preservando uma das manifestações culturais mais tradicionais do interior do Paraná.
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