Vara Judicial convida para alistamento de jurados voluntários

Venha ser JURADO VOLUNTÁRIO!

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Jandaia do Sul vem por meio deste CONVIDAR os cidadãos da Comarca a se alistarem como JURADOS VOLUNTÁRIOS.

Podem se habilitar todos os cidadãos maiores de 18 anos, que não tenham antecedentes criminais e que residam na Comarca de Jandaia do Sul (municípios de Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Kaloré, Marumbi e São Pedro do Ivaí).

De acordo com a lei o exercício efetivo da função de jurado constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral.

Também estabelece preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Nenhum desconto poderá ser feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

O pedido de habilitação como jurados pode ser direcionado à Secretaria da 2ª Vara Judicial da Comarca de Jandaia do Sul pelo e mail js-2vj-e@tjpr.jus.br, presencialmente, no balcão da Secretária, todos os dias da semana, das 12h às 18h, ou pelo link https://www.tjpr.jus.br/cadastramento-de-jurados.

No pedido de inscrição deve ser informado nome completo, RG, CPF, idade, filiação, telefone e whatsapp para contato e endereço.

As inscrições serão recebidas até o dia 30/09/2022.

As pessoas que tiverem suas inscrições deferidas poderão ser sorteadas para participarem das sessões de julgamento do Tribunal do Júri do ano de 2023.