Vândalos invadem pátio de máquinas da prefeitura de Kaloré

A equipe policial foi acionada pelo eletricista da Prefeitura Municipal de Kaloré, que informou que havia deixado parado no pátio de máquinas da prefeitura o veículo que trabalha, pertencente ao município, um VW / Voyage, ano 2014, cor branca, e que havia ocorrido no referido veículo alguns danos.

Informou ainda que parou o veículo no dia 09/12/2020 por volta das 17h, e na data de hoje 13/10/2020, por volta das 07h horas verificou tais danos. O veículo ficou com as portas abertas e a chave ficou em um console interno e a pessoa que causou os danos, pelo que indica, funcionou o veículo e transitou com ele dentro do pátio, sendo que foi causado danos na coluna da porta, lado direito, foi quebrado retrovisor do lado direito, vidro da porta e para-choque dianteiro e amassado o porta-malas. Também havia uma pedra grande dentro do veículo.

Diante dos fatos, a equipe realizou diligências no local, porém não foi encontrado nenhum suspeito.