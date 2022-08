Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

QUANTIDADE VAGA 1 Arrematadeira 2 Assistente de laboratório industrial 3 Atendente de farmácia – balconista 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de dentista 4 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de limpeza 5 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas 1 Consultor de vendas 1 Contador 1 Cozinheiro geral 1 Eletricista de instalações 1 Encanador 2 Estoquista 3 Farmacêutico 1 Fiscal de loja 5 Motorista carreteiro 1 Motorista de caminhão 1 Office-boy 4 Operador de caixa 1 Operador de caldeira 1 Operador de máquinas fixas, em geral (VAGA PCD) 1 Pedreiro 1 Pizzaiolo 2 Recepcionista 3 Repositor de mercadorias 1 Soldador 1 Vendedor – no comércio de mercadorias

Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Rua Senador Souza Naves, 775 – CEP 86.900-000

Centro – Jandaia do Sul – PR

telefone/fax: (43) 3432 – 4277