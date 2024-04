Vacinação contra a Dengue começa nesta terça-feira em Jandaia do Sul

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde comunica que a vacinação contra a dengue no município começa nesta terça-feira, 09 de abril, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, nas UBS’s: Ivoly Genro Palma; Maria Borba; Massahiro Oga; Lázaro de Paula Rodrigues e Damásio Brito da Silva.

O público alvo são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Obs: As crianças e adolescentes que tiveram dengue a menos de 6 meses devem esperar completar esse período para tomar a vacina.