Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após colisão entre dois caminhões

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (7) na PRC-487 entre os municípios de Iretama e Nova Tebas.

Conforme as informações, um acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas.

Segundo relatos dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os caminhões colidiram frontalmente, resultando na morte de uma idosa de 61 anos que estava entre os passageiros. Duas outras pessoas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser retiradas pelas equipes de resgate.

O acidente aconteceu em um trecho de reta simples, próximo à ponte do Rio Muquilão, em uma área rural. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para prestar assistência no local e interditou a pista. Vale ressaltar que os caminhões estavam carregados com soja, e a carga ficou espalhada pela rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do aeromédico do Samu foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas e realizar os procedimentos necessários.