UBS Lázaro de Paula realiza programação especial em homenagem ao Dia da Mulher

Na última quarta-feira, 12 de março, a Unidade Básica de Saúde Lázaro de Paula promoveu uma programação especial dedicada à saúde da mulher. A ação integrou a agenda do Mês da Mulher e ofereceu atendimentos gratuitos durante todo o dia, com foco na prevenção, cuidado e acolhimento.

Durante o período da manhã, das 08h00 às 11h00, a população foi atendida pelos médicos Dra. Gabriela e Dr. Paulo, com consultas clínicas e orientações voltadas à saúde feminina. No período da tarde, das 13h00 às 17h00, os atendimentos continuaram com a Dra. Gabriella.

Ao longo do dia, as mulheres também puderam contar com:

• Atendimento odontológico e orientações sobre saúde bucal;

• Exames rápidos, aferição de pressão arterial, vacinação e orientações gerais;

• Solicitação de mamografia e coleta do exame citopatológico do colo do útero.

Destaque para o horário estendido:

Das 17h00 às 21h00, foi oferecido um horário especial com atendimento exclusivo para mulheres que não conseguem comparecer durante o dia. Nesse período, foram realizados:

• Acolhimento humanizado;

• Testes rápidos, aferição de pressão arterial e vacinação;

• Consultas clínicas com foco na saúde da mulher;

• Solicitação de mamografia e coleta de exames preventivos.

A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância do autocuidado e facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. A equipe da UBS agradece a participação de todas e reforça o compromisso de continuar promovendo ações que valorizem e cuidem da saúde da Mulher.

.