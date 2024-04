Trevo para Bom Sucesso em Jandaia do Sul encontra-se interditado neste domingo

O trevo para Bom Sucesso em Jandaia do Sul, no entroncamento da BR-369 com a BR-376 se encontra interditado para obras neste domingo (28).

Para quem vem de Bom Sucesso, o trânsito é desviado para o centro da cidade.

Para que vem de Mandaguari para Bom Sucesso, a alternativa é o segundo trevo (trevo da Emater)

Para que vem de Apucarana para Bom Sucesso, as alternativas são, o primeiro trevo (próximo a Metafa) ou o segundo (Emater).

Para os motoristas que trafegam de Apucarana para Mandaguari ou Mandaguari para Apucarana não há bloqueio.

A obra faz parte do Contorno de Jandaia do Sul que já encontra-se em fase final.

.