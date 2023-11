Três pessoas morrem após carro bater, capotar e pegar fogo

Na madrugada deste domingo (5), ocorreu um trágico acidente por volta das 5 horas, deixando três vítimas fatais. Foi na PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru, envolvendo um Chevrolet Celta com placas de Cianorte.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram presentes no local do acidente. Após a colisão frontal com um Corsa, o Celta acabou pegando fogo. O condutor do Corsa foi encaminhado para o hospital em estado grave.

De acordo com informações preliminares, suspeita-se que o Corsa estava trafegando na contramão no momento do acidente. As autoridades estão investigando as causas que levaram a essa tragédia. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para realizar as devidas análises e procedimentos necessários.