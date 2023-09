Três crianças morrem atropelas por Kombi em Londrina

A tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (14) no Distrito de São Luiz, em Londrina.

Segundo informações preliminares, uma Kombi atropelou cinco crianças que atravessavam a rua, resultando na morte de três delas. Uma criança foi encaminhada ao hospital em estado grave, enquanto outra não sofreu ferimentos graves.

Ambulâncias do SAMU e do SIATE foram rapidamente acionadas para prestar atendimento às vítimas. Viaturas da Polícia Militar também estiveram presentes no local para realizar o isolamento da área e dar suporte à ocorrência. De acordo com relatos de moradores, o condutor do veículo, um homem de 73 anos, estaria conduzindo em alta velocidade. A PM informou que o motorista foi detido.