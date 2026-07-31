Motorista que atropelou e matou jovem em Jandaia é preso

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Foto André Amaral
A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Jandaia do Sul/PR e com apoio da Delegacia de Mandaguaçu/PR, prendeu, na manhã desta sexta-feira (31), no município de Mandaguaçu/PR, um homem de 35 anos, contra quem havia sido expedido mandado de prisão preventiva pela Vara Criminal da Comarca de Jandaia do Sul.
A prisão é resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, que apura o atropelamento ocorrido na noite de 25 de julho de 2026, na BR-369, em Jandaia do Sul, que vitimou fatalmente um jovem de 19 anos.
Conforme apurado, o investigado conduzia um veículo VW/SpaceFox, em alta velocidade, sob influência de álcool e sem possuir habilitação para conduzir veículo automotor, quando invadiu o acostamento da rodovia, local onde a vítima prestava auxílio a um casal que havia sofrido queda de motocicleta momentos antes.
As investigações apontam que, ao perceber a aproximação do veículo, a vítima ainda tentou alertar os demais presentes e escapar do atropelamento, porém acabou sendo violentamente atingida.
As provas reunidas ao longo do inquérito, especialmente as imagens do sistema de monitoramento Camerite, laudos periciais, documentos e depoimentos testemunhais, apontam, em tese, a prática dos crimes de homicídio simples mediante dolo eventual, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), omissão de socorro (art. 304 do CTB) e afastamento do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil (art. 305 do CTB).
Após o atropelamento, o investigado abandonou o veículo e fugiu sem prestar qualquer assistência à vítima, permanecendo foragido até sua localização e captura nesta data, no município de Mandaguaçu.
Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
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