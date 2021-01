Tradicional terço a Santos Reis da Família Assunção não será realizado este ano devido a pandemia

A tradição da família Assunção sempre foi motivo religioso em Jandaia do Sul.

Neste ano, no dia 06 de janeiro, nos 65 anos do Terço a Santos Reis, não será realizado devido a este momento que estamos passando.

Não haverá o terço como costumeiramente se realizava na vila rica nesta família.

fica aqui registrado em vídeo aos devotos e familiares o depoimento do João Assunção e do Maurício rogando a bênção dos santos reis a todas as famílias jandaienses.

A família do senhor Lauro de Souza Silva, sempre presente nos terços e idealizadores do Relicário do Menino Jesus esteve presente na bênção.

Na ocasião, o professor Pedrinho fez a entrega de mais um Registro do Terço a Santos Reis para a senhora Ilza assunção.