Trabalhador rural morre após árvore cair sobre ele em Novo Itacolomi

A tarde deste sábado, 22, foi marcada por uma triste notícia na região do Vale do Ivaí. O trabalhador rural João de Souza, de 59 anos, morador de Novo Itacolomi, perdeu a vida em um acidente enquanto trabalhava no corte de uma árvore. Segundo informações de amigos, João estava serrando um eucalipto em sua propriedade quando a árvore acabou caindo para o lado onde ele estava e o atingiu em cheio.

Populares que presenciaram o acidente levaram João até o Pronto Atendimento da cidade, onde ele recebeu os primeiros socorros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana também foi acionado, mas infelizmente, a vítima sofreu duas paradas cardíacas antes da chegada da ambulância e acabou falecendo.