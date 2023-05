Sorteio Dia das Mães

Sorteio neste sábado, dia 06 de Maio de 2023 às 18 horas.

Que tal concorrer a:

👉 01 Refrigerante Coca-Cola de 2 Litros

👉 01 Pão de Alho Santa Massa

👉 01 kg de Linguiça para churrasco

👉 02 kg de Carne para grelha

👉 12 Cervejas Heineken 330ml

👉 01 Saco de Carvão 4kg

📢 Para participar do nosso sorteio, siga as instruções abaixo:

✅ Venha até a Central Supermercados Jandaia, e a cada R$ 100,00 em compras, ganhe um cupom para participar.

⚠️Orientação aos participantes:

➡️ O sorteio será realizado no dia 06 de maio de 2023, às 18 horas, aqui na Central Supermercados.

➡️ Escolheremos uma pessoal aleatória que estiver presente local para realizar o sorteio do cupom.

➡️ Divulgaremos em nossas redes sociais as vencedoras.

Agora é só cruzar os dedos!!!

⚠️ Obs:

O ganhador deverá retirar o seu prêmio até domingo, dia 07 de maio de 2023 até às 12hrs.