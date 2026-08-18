Mulher com medida protetiva denuncia furto de documentos em imóvel rural de Cambira

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Uma mulher de 51 anos procurou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (17) após constatar o desaparecimento de documentos de sua residência, localizada na Rodovia do Milho, na área rural de Cambira.
Segundo o relato, a mulher possui uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido. Ela informou aos policiais que saiu de casa por volta das 12h e retornou às 17h, quando percebeu a falta de alguns documentos.
A vítima suspeita que o ex-marido tenha entrado no imóvel e levado os documentos, possivelmente por serem de interesse dele. Conforme o relato, o filho do homem possui as chaves da residência.
Durante a verificação no imóvel, a mulher também encontrou um relógio de pulso que, segundo ela, pertence ao ex-marido e havia sido levado por ele no dia da separação do casal. A suspeita é de que o homem tenha deixado o objeto cair durante a entrada na residência.
A Polícia Militar realizou diligências e buscas em um endereço indicado como possível paradeiro do suspeito, mas ele não foi localizado.
A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis, e um Boletim de Ocorrência foi registrado para formalizar o caso e permitir as demais providências.
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