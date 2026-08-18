Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, morre aos 98 anos

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A atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, morreu na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais da artista. Ela completaria 99 anos no dia 13 de setembro.
Com uma trajetória de mais de sete décadas, Laura Cardoso construiu uma das carreiras mais respeitadas da televisão, do teatro, do cinema e do rádio no Brasil. Ela iniciou a vida artística ainda jovem, no rádio, e estreou na televisão em 1952, na TV Tupi. Ao longo da carreira, participou de mais de 60 novelas e se tornou uma das principais referências da teledramaturgia nacional.
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