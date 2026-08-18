Morador de Apucarana segue em estado grave após sofrer queimaduras ao usar celular na...
Um morador de Apucarana, de 39 anos, segue internado em estado grave após sofrer queimaduras durante um princípio de incêndio provocado enquanto utilizava um...
Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, morre aos 98 anos
A atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, morreu na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo. A...
Mulher com medida protetiva denuncia furto de documentos em imóvel rural de Cambira
Uma mulher de 51 anos procurou a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (17) após constatar o desaparecimento de documentos de sua residência, localizada...
Polícia Civil conclui investigação sobre furto e morte animal
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu investigação destinada a apurar a subtração e...
Foto histórica reúne personalidades de Jandaia do Sul durante reestruturação da Avenida Getúlio Vargas
O ex-prefeito de Jandaia do Sul Moacir Bruzon enviou esta foto registrada na década de 2000. Nela aparece a frente o Pepe da livraria, o...
Lojas MM abre oportunidade de emprego para vendedor em Jandaia do Sul
A Lojas MM está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Vendedor (a) em Jandaia do Sul (PR). A empresa busca profissionais...