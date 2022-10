Sorteio da Acejan

Na manhã desta 5ª feira (20/10) a ACEJAN realizou o sorteio da Campanha “Dia das Crianças” 2022. Contamos com a presença dos representantes de nossos patrocinadores sendo a Cresol, Sicoob e Sicredi, juntamente com diretores da ACEJAN e ACEJAN JOVEM, Rádio Cidade Jandaia e do Prefeito Municipal Lauro Junior.

“É um prazer chegar ao fim desse ciclo de campanhas que fazemos durante o ano que começou em abril com a Campanha Dia das Mães, depois Namorados, Pais e agora findando com a Campanha Dia das Crianças. A ACEJAN sempre pensando nestas campanhas como um incentivo a mais para os clientes estarem consumindo em nosso comércio local” – destaca Marcos Dario – Presidente da ACEJAN.

Após a palavra do Presidente Marcos Dario foi realizado o sorteio de 05 vale compras de R$1.000,00 cada.

1ª Contemplada: Rozângela Rael de Souza, a ganhadora comprou na Happy Farma.

2º Contemplado: Cláudio Pagan, o ganhador comprou na Oficina G4.

3º Contemplado: Vanusa Batista Bicalho, a ganhadora comprou na Lojas Tem de Tudo.

4ª Contemplada: Nelzely Ricardo, a ganhadora comprou no Escritório Contábil Paraná.

5º Contemplado: Eliana Cristina Conte, a ganhadora comprou na Atrevida Calçados.

“A ACEJAN mais uma vez fortalecendo o nosso comércio e esse é o objetivo fazendo com que a população movimente a economia local, que as cidades vizinhas venham prestigiar o nosso comércio, desta forma movimenta a economia, movimenta nossas empresas e Jandaia sai mais uma vez sempre fortalecida porque sempre tem essas importantes parcerias.” – finaliza Lauro Junior – Prefeito Municipal de Jandaia do Sul.