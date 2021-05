Senac PR oferece cursos técnicos com vagas gratuitas para o segundo semestre

No dia 10 de maio abrem as inscrições para 160 vagas gratuitas em cursos técnicos em 30 unidades de educação profissional e tecnológica do Senac PR, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), ampliandoo acesso dos paranaenses à educação.

Ao todo são 80 turmas, sendo duas vagas gratuitas em cada uma. Os títulos para Apucarana são: Técnico em Radiologia, Técnico em Enfermagem e Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica;

As vagas são destinadas a pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federais. O candidato também deverá comprovar idade mínima e escolaridade.

As aulas iniciam no dia 10 agosto e podem ocorrer de forma híbrida, combinando práticas pedagógicas do ensino presencial, do ensino remoto e do ensino à distância, dependendo da situação da pandemia.

Para saber quais cursos estão com vagas gratuitas e acessar o edital basta entrar no site www.pr.senac.br/apucarana .

Confira abaixo os títulos disponíveis na unidade do Senac de Apucarana: