Ônibus interestadual é assaltado durante a madrugada na PR-317, em Floresta
Um ônibus interestadual foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (3), na rodovia PR-317, em Floresta, na região de Maringá. O veículo...
Escola Cesar Lattes recebe ação de prevenção à obesidade em Jandaia do Sul
Atividade do Programa Saúde na Escola orientou estudantes sobre alimentação saudável A Escola Cesar Lattes, em Jandaia do Sul, recebeu nesta quarta-feira (2) uma ação...
Polícia Militar registra brigas, ameaça, furto e prisão por tráfico de drogas em Apucarana
A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Apucarana, durante a quarta-feira (2). Entre os atendimentos estão casos de vias de fato, desentendimento familiar, ameaça,...
Escolinha de Futsal de Jandaia do Sul inicia treinamentos no dia 8 de setembro
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Educação e Esporte e a Associação Esportiva Santa Maria Futsal, dará início no...
Jandaia do Sul abre Semana da Pátria com apresentações e convite para o desfile...
A Semana da Pátria foi aberta oficialmente nesta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. O evento, realizado no Auditório Municipal, na Praça do Café,...