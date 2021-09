Semana Nacional de Trânsito em Jandaia do Sul (+ fotos/vídeo)

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizou na manhã deste sábado (25) ações educativas sobre a Semana Nacional de Trânsito, na Praça do Café.

O Posto de Brigada Comunitário participou do evento com simuladores para demonstração das consequências da violação das leis de trânsito. A importância do uso do cinto de segurança foi demostrada pela equipe da Autoescola Jandaia, em parceria com o Departamento de Educação de Jandaia do Sul, Polícia Militar, Detran, Acejan e Lions Clube.

Também foram expostos desenhos ilustrativos com o tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”, feitos pelos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I das Escolas Municipais e entregue os certificados para os alunos participantes.

O objetivo do evento foi conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

