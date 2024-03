Semana da Água é comemorada com plantio de mudas e recuperação de nascente

Na tarde desta quarta-feira, (20) uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Instituto Água e Terra (IAT) e Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí (Cooperval) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e IDR Paraná foi realizado um plantio de mudas nativas em uma propriedade particular que substituiu as espécies exóticas de eucalipto, na mesma propriedade, na última semana houve também a recuperação de uma nascente.

Conservação de nascentes, plantio de mudas a ações de conscientização ambiental, tem sido algumas das atividades que o IAT tem desenvolvido em parceria com prefeituras, setor privado e outros órgãos parceiros do governo para comemorar o DIA da ÁGUA que acontece na próxima sexta-feira (22).

Estiveram presentes no plantio vários técnicos e representantes da esfera governamental, Presidente, Vice Presidente da Cooperval com vários técnicos e funcionários e jovens aprendizes da Cooperativa e o proprietário do terreno onde foi realizado a recuperação da nascente e o plantio de mudas nativas.

