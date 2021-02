Secretário de Saúde participa de reunião do Rotary Club de Jandaia do Sul

O Secretário Municipal da Saúde de Jandaia do Sul, Antonio Tadeu Rocco, juntamente com os coordenadores de saúde, Michel de Azevedo Ferreira, Júlio Cézar Farinazzo e Marilena de Freitas, estiveram presentes na reunião do Rotary Club de Jandaia do Sul na última quinta-feira (11), para falar sobre o plano de ação que vem sendo executado com relação à vacinação, prevenção e conscientização contra o Covid-19 em Jandaia do Sul.