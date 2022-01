Nesta segunda-feira (31), o prefeito Lauro Junior, o vice-prefeito Fifa, Diretor do Departamento de Saúde Tadeu Rocco, Presidente da Câmara João Paulo Bosio, Vereadores Ranzani e Welton receberam o parceiro Do Carmo para a entrega oficial dos três carros sanitários viabilizados pelo Governo do Estado do Paraná para a saúde do nosso município.

“A saúde do jandaiense é nossa prioridade e os carros melhoram a infraestrutura local para atendimento da população”, completa Lauro Junior.