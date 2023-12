Saúde de Jandaia do Sul intensifica trabalho de combate a dengue

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Saúde – Setor de Endemias nesta última semana tem intensificado a aplicação de nebulização com fumacê no combate ao mosquito da dengue.

Com as intensas chuvas que tem caído nos últimos dias, não só Jandaia, mas toda região está em alerta, pois, o número de casos de dengue tem aumentado gradativamente, mas enquanto os profissionais da saúde e agentes da dengue intensificam os esforços para o combate da propagação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, muitos moradores tem ignorado tal responsabilidade.

É de suma importância o trabalho de combate à dengue realizado pelas autoridades de saúde, mas é preciso que a população tomem conta também, pois, muitas vezes os criadouros estão nos seus quintais ou dentro de suas casas e isso não é uma negligência pessoal, mas sim uma questão de saúde coletiva, precisamos todos estar atentos e combater não só o mosquito mas também os criadouros, precisamos entender que a dengue pode matar.