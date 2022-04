São Pedro do Ivaí comemora neste domingo o Dia do Trabalhador com várias atividades

No próximo domingo (1º de maio), data que se comemora do Dia do Trabalhador, São Pedro do Ivaí terá uma programação repleta de atividades para a população local e regional. A prefeitura promove a 10ª Prova Rústica da Cidade Acolhedora e o 1º Desafio MTB.

As inscrições para as competições estão abertas até o dia 28 de abril, e devem ser feitas exclusivamente pelo no site da prefeitura de São Pedro do Ivaí: www.saopedrodoivai.pr.gov.br.

“A Prova Rústica é uma competição tradicional, que foi criada na minha primeira gestão e estamos dando sequência. Neste ano estamos lançando mais uma novidade, que é o 1º Desafio MTB, para as pessoas que gostam de aventura em duas rodas, tendo como percurso a Estrada do Bairro II Palmitos, que tem lindas paisagens”, comenta a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

As duas provas terão início às 08h da manhã, no Estádio Municipal Natal Breda. O Desafio MTB terá duas categorias: masculino e feminino, para maiores de 16 anos. A inscrição é 1 Kg de alimento não perecível. A premiação por categoria será: 1º Lugar: Troféu + Medalha + R$ 200,00; 2° Lugar: Troféu + Medalha + R$ 150,00 e 3° Lugar: Troféu + Medalha + R$ 100,00.

A Prova Rústica será disputada em quatro categorias, e a inscrição também é 1 kg de alimento não perecível. A premiação por categoria será: 1º Lugar: Troféu + Medalha + R$ 300,00; 2° Lugar: Troféu + Medalha + R$ 200,00 e 3° Lugar: Troféu + Medalha + R$ 100,00.

Além do Desafio MTB e Prova Rústica, o evento do Dia do Trabalhador ainda contará com a final do Campeonato de Futebol Suíço, Mini Vôlei, Corrida de Saco, Leitura, Queimada, Jogo da Velha, Estoura Balão, Pintura com tinta guache, futebol com golzinho, argila e bolinha de sabão. Quem for participar das atividades, ainda poderá ajudar o meio ambiente, pois haverá um ponto de descarte de lixo eletrônico (pilhas, baterias e lâmpadas queimadas, dentre outros) e distribuição de mudas nativas.

O evento sempre foi marcado também por uma atividade bastante divertida, que é a Pega do Porco, onde as pessoas são desafiadas a conseguir pegar o porco dentro de uma arena. A dificuldade dessa prova é que o desafiante entra na arena todo ensaboado.

“A pega do porco foi um desafio também criado na minha primeira gestão e se tornou uma tradição. A população sempre gostou muito, sendo que o prêmio de quem consegue pegar o porco, é levar o animal para casa. Infelizmente, teve algumas edições que não aconteceu o desafio, mas a população está pedindo muito e estamos conversando com a equipe para tentar reavivar esta tradição. Vamos deixar essa expectativa na população. Convidamos a todos do município e das cidades vizinhas para que venham prestigiar nosso evento”, assinala a prefeita.