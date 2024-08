Na manhã desta quinta-feira (29) a equipe do SAMU de Jandaia do Sul (Fernando e Letícia) foi acionada para socorrer um bebê de apenas 19 dias com possível engasgo.

Os profissionais foram rapidamente até a região do antigo matadouro, onde realizaram os procedimentos de estabilização.

Aparentemente o bebê já está bem, mas foi encaminhado ao Hospital Materno Infantil de Apucarana para atendimento médico especializado.