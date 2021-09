Saiba quem recebe vacina nesta terça-feira (14) em Jandaia do Sul

Dia 14/09 (terça-feira), das 08 às 16 horas, acontece a vacinação da PRIMEIRA DOSE para pessoas com 21 anos (POPULAÇÃO EM GERAL). No mesmo horário, acontece também a SEGUNDA DOSE DE ASTRAZENECA e PFIZER para pessoas com 54 anos (população em geral), gestantes e puérperas sem comorbidades.

ATENÇÃO: a vacinação volta para o DRIVE THRU NO GINÁSIO DE ESPORTES. Levar documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação. MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas.