Sábado é o Dia “D” da vacinação contra poliomielite e multivacinação

Neste sábado (20) acontece o dia “D” da vacinação contra poliomielite e multivacinação para crianças de 12 meses a 05 anos incompletos e para menores de 15 anos. A ação acontece das 08h30 às 16h30 em todas as UBS’s do Município. Haverá também 2 (dois) pontos móveis nos supermercados, Bom dia e Cidade Canção.

Compareça com a carteira de vacinação e faça a sua parte: Vacine seu filho, pois alegria para os pais é ver seus filhos com saúde!

Essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal por meio do Departamento de Saúde em parceria com o Rotary Club de Jandaia do Sul.