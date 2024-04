Sábado é o dia “D” da vacinação contra gripe

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, realizará nesse sábado, dia 13 de abril, o dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza), também será um momento para colocar em dia as vacinas de rotina que estão atrasadas.

As vacinações serão realizadas, das 8h00 às 16h30, em todas as UBSs do município.

O público alvo da Campanha de Vacina da Influenza são:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

– Trabalhador da Saúde

– Gestantes

– Puérperas (45 dias após o parto)

– Professores do ensino básico e superior

– Idosos com 60 anos ou mais de idade

– Pessoas com Doenças Crônica

– Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

DOCUMENTO EM MÃOS – Para se vacinar é preciso apresentar a carteira de vacinação e documentos pessoais. Já a criança deve estar acompanhada pelo pai, mãe ou responsável.