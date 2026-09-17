Ofertas Compre Mais. Veja +

Rodovias da região terão radar que multa quem freia só no equipamento
Motoristas que trafegam por rodovias da região deverão encontrar uma nova tecnologia de fiscalização em fase de testes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres...
Festival Nós da Cultura promove edição “Lado B” em Jandaia do Sul
Evento será realizado neste domingo (20), no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, com programação voltada à música e à cultura O Departamento Municipal...
Família é rendida durante assalto e tem caminhonete roubada em Kaloré
Uma família foi vítima de um assalto na noite desta quarta-feira (16), em Kaloré. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua...
Mirela Bueno Ferreira aniversariando
Aniversariando nesta quarta-feira (16) Mirela Bueno Ferreira. Familiares enviam parabéns.
Aniversariando Renan Esteves
Aniversariando nesta quarta-feira (16) Renan Esteves, Filho do Donizetti Silva e da Bete. "Parabéns, felicidades, tudo de bom meu querido Filho Renan Esteves. Que Deus...
Operação contra o jogo do bicho apreende máquinas e comprovantes em estabelecimentos de Jandaia...
Uma operação de combate à prática do jogo do bicho foi realizada na terça-feira (15), em Jandaia do Sul, com o cumprimento de mandados...