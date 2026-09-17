Festival Nós da Cultura promove edição “Lado B” em Jandaia do Sul

Evento será realizado neste domingo (20), no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, com programação voltada à música e à cultura

O Departamento Municipal de Cultura de Jandaia do Sul realiza, neste domingo (20), mais uma edição do Festival Nós da Cultura, com o projeto “Lado B – Onde o chiado do vinil dita o ritmo da rua”.

A programação será realizada das 19h às 20h, no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, localizado na Praça do Café, em Jandaia do Sul.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Cultura, e integra as ações de valorização e incentivo à cultura no município.