Família é rendida durante assalto e tem caminhonete roubada em Kaloré

Uma família foi vítima de um assalto na noite desta quarta-feira (16), em Kaloré. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua Josias Barbosa de Souza, na região central do município.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem estava no portão da residência de seu cunhado quando foi surpreendido por um indivíduo armado com uma arma longa, aparentemente uma espingarda calibre 12. O criminoso anunciou o assalto e ordenou que todas as pessoas que estavam no imóvel entrassem no banheiro.

Ainda conforme o relato, o assaltante determinou que uma das vítimas utilizasse abraçadeiras de nylon para amarrar as demais e, em seguida, trancou todos no cômodo. Entre as vítimas estavam quatro adultos e duas crianças.

Na sequência, o criminoso fugiu levando uma caminhonete Fiat Toro Freedom AT. Após percorrer aproximadamente três quadras, o veículo desligou e o autor abandonou a caminhonete, fugindo a pé. Populares relataram ter visto o suspeito correndo pelas ruas do bairro.

O homem usava blusa preta, calça jeans e tênis Mizuno azul. Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades registraram, minutos antes do crime, um motociclista com roupas semelhantes às descritas pelas vítimas, conduzindo uma motocicleta aparentemente de cor prata.

A caminhonete foi localizada e permaneceu preservada para a realização de perícia. Um perito papiloscopista compareceu ao local e fez o levantamento de possíveis vestígios no veículo. Após os procedimentos, por orientação da Polícia Civil, o automóvel foi liberado para a vítima.

Equipes da Polícia Militar realizaram patrulhamento pelas ruas de Kaloré em busca do suspeito, mas ele não foi localizado. A Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações para identificar o autor do roubo.