Rotary Club e Interact realizou a campanha lacre solidário nas escolas municipais, estaduais e particulares

Na manhã desta terça-feira (25) no Anfiteatro Municipal Professor Lourenço Ildelfonso o Presidente do Rotary Club Dione Silva acompanhado do Presidente eleito 2024/2025 Nilson Ancioto, da primeira Dama Stella Silva, a Diretora do Departamento de Educação Sheila Cristina e membros da Cooperativa Sicredi finalizaram a campanha lacre solidário premiando as escolas que mais arrecadaram lacres.

A campanha lacre solidário foi realizado nas escolas municipais, particulares e no Colégio Estadual Cívico Militar no período de 15 de março a 15 de abril, onde os alunos juntaram lacres que foram trocados por cadeiras de rodas para o banco ortopédico do Rotary Club.

Ao todo, os alunos reuniram 410 quilos de lacres e as três escolas que mais arrecadaram foram premiadas com uma tv de 32 polegadas para ser usada na escola.

O Colégio Estadual Cívico Militar de Jandaia do Sul conquistou em 1ª lugar arrecadando 73 quilos de lacre, em 2º lugar CMEI Pingo de Gente com 72 quilos de lacres e a Escola John Kennedy em 3º lugar com 63 quilos de lacres.

A campanha contou com patrocínio da cooperativa Sicredi.