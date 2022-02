Rotary Club de Jandaia do Sul realizou o Rotary Day

O Rotary Clube de Jandaia do Sul, através de sua presidente Luiza Helena Rosa da Silva, realizou na Praça do Café o Rotary Day em comemoração ao 117 anos do Rotary Internacional. Foram disponibilizadas atividades para as crianças como pintura, pula-pula, maquiagem, algodão doce e pipoca.

O evento contou com a participação da Associação das Senhoras de

rotariano (ASR), Rotakids, Bombeiros da Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e ainda apresentação do Canil da Polícia Militar de Apucarana.

VEJA AS FOTOS AQUI