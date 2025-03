Rotary Club de Jandaia do Sul realiza com sucesso a 3ª edição do ‘Boteco do Rotary

Na última sexta-feira (28), o Rotary Club de Jandaia do Sul realizou com sucesso a 3ª edição do ‘Boteco do Rotary’, um evento que reuniu a comunidade para uma noite de comida, bebida e música.

O cardápio variado de petiscos deliciosos foi preparado pelos próprios rotarianos, sob a coordenação do presidente Passarinho. A cerveja gelada e a animação do Swing do Samba, que executou o melhor do pagode, contagiaram o público e garantiram uma noite agradável.

O Rotary Club de Jandaia do Sul agradece à comunidade que prestigiou o evento e se sente feliz em servir à comunidade.

Toda a renda do evento será utilizada nos projetos do Rotary, que visam beneficiar a comunidade.

.