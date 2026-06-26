Moradora do centro chama a Polícia após receber ameaça de vizinha

Uma moradora de 66 anos procurou ajuda da Polícia Militar após relatar estar sendo ameaçada pela vizinha, no centro de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada na Rua José Francisco Borges.
De acordo com o boletim da PM, a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de ameaça. No local, a vítima informou que a vizinha vinha fazendo ameaças há alguns dias e que, nesta data, teria afirmado que iria matá-la.
Após ouvir o relato, os policiais realizaram diligências e tentaram localizar a suspeita na residência indicada, porém ninguém foi encontrado.
A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis, e o caso foi registrado para as providências necessárias.
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