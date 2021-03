Rotary Club de Jandaia do Sul executa projeto ecológico

Nos dias 26 e 27/02 o Rotary Club de Jandaia do Sul com o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, realizou o plantio de 56 mudas de árvores em várias praças da cidade. Cada árvore simbolizou um companheiro do Clube, que será responsável pelo cultivo dessa árvore.

“Agradecemos também a dedicação, as orientações e o apoio do amigo Juarez Jardineiro, que muito nos auxiliou. Contamos ainda com a presença do governador 2020/2021 do Distrito 4630 Joel e sua esposa Edelilza, durante o plantio das árvores”.