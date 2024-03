Rotary Club de Jandaia do Sul comemora 70 anos

No último sábado (23) aconteceu a Festiva de Aniversário de 70 anos do Rotary Club de Jandaia do Sul.

Fundado em 1954 o Rotary Club teve como seu 1º presidente o Senhor Elmir de Souza Cardim e ao longo desses 70 anos o Club prestou valorosos serviços sociais a comunidade de Jandaia do Sul, durante a festiva o Club homenageou empresários e representantes das Empresas Cidadãs que contribuem com o Club em seus projetos, os presidentes que ao longo dos 70 anos deixaram sua marca no Rotary Club com ações e projetos voltados ao bem estar da comunidade de Jandaia do Sul tambem foram homenageados durante a festiva.

Além dos homenageados estiveram presentes também clubes de Rotary de toda região.

O Rotary International é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 37 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1,120 milhões de membros, chamados rotarianos.

