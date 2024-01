Rodrigo Dias Batista é o novo presidente da Acejan

Na data de 01/01/2024 (Segunda-feira) tomou posse oficialmente o Presidente Eleito Rodrigo Dias Batista e sua Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal da ACEJAN e a Diretoria e Demais Membros da ACEJAN JOVEM – Biênio 2024/2025, a chapa denominada “Gestão, Trabalho e União”, eleita em 23/11/2023 conforme rege o Estatuto Social da ACEJAN.

A posse festiva acontecerá no mês de março em data ainda a ser agendada.

Declaramos empossada a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal da ACEJAN, Diretoria e Demais Membros da ACEJAN JOVEM – Biênio 2024/2025.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: Rodrigo Dias Batista

Vice-Presidente: Dione Moreira da Silva

Diretor para Assuntos do Comércio: Joel Emerenciano da Silva

Diretor para Assuntos de Prestação da Indústria: Hamilton Luiz Rabassi

Diretor para Assuntos de Prestação de Serviços: Fernando Henrique da Silva

Diretor para Assuntos de Comércio Exterior: Vitor Masashi Elias Hashimoto

Diretor para Assuntos Sócio Econômicos: Reginaldo Munhós Brischiliari

Diretor para Assuntos do SPC: Reynaldo José Missiato

Diretora de Finanças e Patrimônio: Elisabete Scoassabia

Diretor de Eventos e Promoções: Rafael Gonçalves

Diretora de Relações Públicas: Maria Gertrudes Gonçalves de Sousa

Diretora para Assuntos Comunitários: Daniele Ettiene Bulgaron

CONSELHO DELIBERATIVO

Ex-Presidentes da ACEJAN:

José Nidercio Rabassi

Marcos Alexandre Dario

Navaldo Roder

Paulo Rogério Carvalho de Melo

Valdecir Dario

DEMAIS MEMBROS:

Alexandre Martins Farinazzo

André Luis de Oliveira

Fernando Welter de Moura

Marcos Vinicius Gonçalves de Moraes

Silvia Inês Leite

CONSELHO FISCAL EFETIVO:

Igor Fernando de Souza

Luís Alves Duarte

Marcio Alves

CONSELHO FISCAL SUPLENTE:

André Garcia Caldeiras

Fugio Irikuchi

Lauro de Souza Silva

DIRETORIA DA ACEJAN JOVEM:

Presidente: Leonardo Luís Gonçalves Emerenciano

Vice-Presidente: Leandro Dias Batista

Diretora para Assuntos Institucionais: Francielle dos Santos Bocaleti

Diretor para Assuntos de Finanças: Vitor Masashi Elias Hashimoto

Diretora para Assuntos de Relações Públicas e Representatividade: Cristina de Jesus Calixto

Diretora para Assuntos de Marketing e Comunicação: Inaiane Maria Garcia

Diretor para Assuntos de Educação e Cultura: Gustavo Rivilini Martines

Diretor para Assuntos de Responsabilidade Social e Sustentabilidade: Leandro Sobreiro Pereira Pinto

Diretor para Assuntos de Empreendedorismo e Associativismo: Lucas Vasques Marconi

Diretora para Assuntos da Juventude: Fernanda Geronasio Ferreira

DEMAIS MEMBROS:

Elaine Tavares da Silva

Karina Beatriz de Souza Olivato

Rodrigo Rodrigues de Rezende