Foi realizado nesta sexta-feira, 23 de Setembro, na chácara da Valdar Móveis, a reunião festiva do Lions Clube de Jandaia do Sul, ocasião em que foi honrada com a visita do governador distrito LD-6, DG. Turchiari e Dm. Patrícia, de Maringá, quando foi dado posse a novos companheiros Cl. Rafael e Cla. Vanessa.

Participaram da festiva companheiros de Mandaguari e Marialva.

Após a cerimônia foi servido um delicioso jantar à cargo do Buffet Castelo.

O Lions clube de Jandaia do Sul agradece a presença de todos.