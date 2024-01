Residência e bar furtados em Jandaia do Sul

Na Rua Porfírio de Souza, região da Vila Rica, a moradora saiu de sua residência às 11h da manhã de domingo e ao retornar às 21h encontrou sua casa revirada. Alguns objetos Foram levados.

Na Avenida Anunciato Sonni o proprietário de um bar, relatou aos policiais que por volta de meia-noite o vizinho ligou para ele dizendo que o bar estava com uma porta aberta, que então foi ao local e notou que furtaram quatro litros de cachaça sem saber precisar a marca e R$ 500 em dinheiro.

Os policiais realizaram algumas buscas e levantaram algumas informações e foram informados que uma pessoa, ficou sentado na mureta do bar por um certo tempo e logo depois foi visto descendo correndo com uma mochila nas costas.

Foi feito patrulhamento, porém sem êxito em localizar o suspeito.