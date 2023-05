Reforma da UBS Massahiro Oga é entregue

Nesta segunda feira (8) a Unidade Básica de Saúde Massahiro Oga retornou as suas atividades no prédio totalmente reformado atendendo os bairros Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Bairro Luiz Rodrigues Borba e o Bairro Arnaldo Busato, jardim Perola, Bairro Antônio Souza Silva e Parte do centro de Jandaia do Sul.

Com um investimento de R$ 113 mil as obras incluem readequação de ambiente, trocas de louças, pintura, instalação de pisos e revestimentos promovendo um melhor atendimento aos usuários em um espaço mais adequado.

Das seis Unidades Básicas de Saúde do município, cinco já foram entregues totalmente reformadas, faltando apenas a conclusão da reforma da UBS Damásio Brito da Silva no Jardim Planalto que deve ser entregue nas próximas semanas.