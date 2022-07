Rapaz é preso após ato de vandalismo em Jandaia do Sul

A equipe policial foi acionada na noite de segunda-feira (11) para atender uma ocorrência onde segundo solicitante, um masculino teria danificado lâmpadas da via pública e estava tentando agredir uma mulher.

No local foi feito contato com o solicitante de 18 anos, que relatou que um masculino de estatura alta, cabelo descolorido e com diversas tatuagens na face, estava alterado em via pública e havia chutado uma lixeira que fica na esquina no fórum e posteriormente quebrou um globo de lâmpada de um dos postes de iluminação também do fórum.

Diante das características a equipe iniciou as buscas na tentativa de encontrar o autor, quando na Rua Luiz Vignoli, o mesmo foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nenhum ilícito foi encontrado com ele.

O rapaz, de 25 anos, foi reconhecido por testemunhas e recebeu voz de prisão.