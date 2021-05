Rapaz é encontrado morto com indícios de tortura em Marialva

Um jovem de 26 anos, que já contava com diversos antecedentes criminais, inclusive pelo crime de homicídio, foi vítima de um crime brutal na noite desta terça-feira, (18), entre as cidades de Marialva e Sarandi. Carlos Eduardo Ferraz da Silva, morador de Maringá, foi encontrado no interior de um veículo Hyundai I30, na Estrada Velha, próximo há uma distribuidora de combustíveis.

Silva estava com as mãos amarradas, além de uma sacola plástica enroscada no pescoço e apresentava um ferimento no crânio, causado por um tiro de pistola. Durante um levantamento preliminar realizado no corpo da vítima, foi constatado sinais de tortura. O corpo estava no banco de traz do automóvel.

Continue lendo em https://odianacidade.com.br/?p=21900