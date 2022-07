Projeto água é vida recupera mais uma nascente

O projeto Água é Vida do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente de Jandaia do Sul realizou a recuperação de mais uma nascente no Município de Jandaia do sul, desta vez a restauração ocorreu na Propriedade do Sr. Marcelo Raimundo Miranda no Sitio São João na estrada velha para Marumbi.

Na oportunidade Sr. Sebastião Alexandre da Silva (Vereador do Município de Mandaguari- PR) e Gisiane July Ströher Engenheira Agrônoma da Secretaria Municipal de Agricultura de Mandaguari estiveram presentes para a recuperação desta nascente, buscando conhecer um pouco mais dos Projetos e Programas desenvolvidos pelo Departamento no Município de Jandaia do Sul.

Este projeto tem como objetivo, promover a preservação e recuperação de nascentes como forma de melhorar a sustentabilidade da propriedade e desenvolver a conscientização ambiental com relação a preservação.

A meta é elevar o maior número de minas e nascente protegidas no Município, através da recuperação e restauração, buscando proporcionar o equilíbrio do ecossistema e a conservação dos recursos hídricos quantitativamente e qualitativamente, aliando a esta pratica o trabalho de educação ambiental e mobilização social, que é desenvolvido no Município, buscando conscientizar a população sobre a importância de se preservar o meio ambiente em especial os recursos hídricos.