Profissionais da enfermagem de Jandaia do Sul protestam por piso salarial

O piso salarial da categoria, recém aprovado, foi suspenso em seguida por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da área de saúde protestaram nesta sexta feira (09) na Avenida Getúlio Vargas em Jandaia do Sul. Os manifestantes caminharam com cartazes e faixas dizendo “Não iremos nos calar, Luto pela enfermagem e a Enfermagem está sangrado”, e em seguida se reuniram no Monumento do Café.

A suspensão

O ministro Luís Roberto Barroso, na decisão que suspendeu a lei do piso salarial da enfermagem, avaliou que há risco concreto de piora na prestação do serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos, santas casas e hospitais ligados ao SUS com a norma.

A ação foi movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde), que contestou a validade da medida. Para a confederação, a fixação de um salário-base para a categoria terá impactos nas contas de unidades de saúde particulares pelo país e nas contas públicas de estados e municípios.