O Departamento de Educação, em parceria com o Posto de Brigada Comunitária, está realizando treinamento de primeiros socorros com os profissionais de educação do município

Na manhã desta quarta-feira (07), a equipe do Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, liderada pelo soldado Anderson Silva, estiveram orientando os profissionais da educação municipal com técnicas e procedimentos necessários para preservar a saúde e segurança dos alunos.