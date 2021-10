Nesta sexta-feira (08) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes, em parceria com a Sicredi Valor Sustentável PR/SP, homenageou os professores com uma palestra com a psicóloga Maressa Vieira França abordando o tema: “Construindo o Sentido da Vida.”

