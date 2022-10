Professores municipais são homenageados com jantar

Os profissionais da educação municipal de Jandaia do Sul foram homenageados na noite de sexta-feira (11) no Salão da Afujam, com jantar, sorteio de brindes e música ao vivo com a dupla Adilson e Rodolfo.

Estiveram presentes o Deputado Estadual Do Carmo, Prefeito Lauro Junior acompanhado da primeira Dama Stella Silva, Vice Prefeito Fifa e sua esposa Marta, Presidente da câmara João Paulo Bossio, Vereador Sergião de Lima, Vereador Professor Welton Pinheiro, Vereador Bruno Cavassani e a Diretora de Educação e Esportes Meire Santos.

O prefeito Lauro Junior aproveitou para agradecer pelo excelente trabalho realizado e reafirmou o apoio e compromisso com a Educação.

Estiveram presentes também diretores dos demais departamentos, professores, educadoras e demais profissionais que se dedicam a fazer uma educação de qualidade, onde fizeram com que a noite fosse de confraternização, alegria e descontração.