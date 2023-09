Uma mulher, que seria professora, e estaria a caminho do trabalho, morreu após capotar o veículo na manhã desta quinta-feira (21) na PR-546 entre as cidades de Floresta e Itambé. A vítima foi ejetada do veículo.

Os bombeiros tentaram reanimar a mulher, que estava em parada cardíaca, mas ela morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá